A calcissimo.com ha parlato Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina che ha parlato anche della sua esperienza a Firenze e come giocatore e come dirigente. Queste le sue parole: “La Fiorentina per me ha rappresentato tutto, ci ho passato una vita quindi c’è sempre il rapporto di amicizia con i tifosi e con la città. Rammarico per non aver accettato altri progetti? Ma guarda, diciamo oggi visto il riscontro che ritrovo nei miei confronti credo di aver fatto anche la scelta giusta alla fine oggi quando vado in giro per Firenze tutti mi salutano volentieri e mi riconoscono se in quel periodo avessi deciso di cambiare area oggi non avrei queste dimostrazioni dei tifosi nei miei confronti, quindi alla fine ho vinto poco ma ho vinto l’affetto dei fiorentini che per me è la cosa più importante”

E ancora: “Un giocatore che mi è rimasto impresso alla Fiorentina? Ma tutti cercavano di dare il massimo ma come amico che ancora tutt’oggi frequento è Moreno Roggi che ancora frequento lui ha avuto quello sfortunato infortunio al ginocchio e ha smesso di giocare giovanissimo. Altri talenti come me? Altri giocatori che ho avuto la fortuna di avere in squadra erano Baggio, Passarella Ramon Diaz, Socrates. Anche da dirigente ho avuto giocatori importanti come Batistuta, Rui Costa”.