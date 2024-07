Sabatini: "Valentini? Chi arriva dal Boca ha un ottimo pedigree, credo che la mano ce l'abbia messa Burdisso"

L'ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha parlato a Radio Bruno anche del prossimo acquisto della Fiorentina che sarà Nicolas Valentini, in arrivo dal Boca Juniors. Queste le sue parole:

“Tutti i giocatori che arrivano dal Boca Juniors hanno un ottimo pedigree. In questo acquisto credo che ci abbia messo la mano Burdisso. La Fiorentina ha fatto bene in questi ultimi anni e continuerà a farlo, ma in campionato dovrà migliorare i risultati. Il talento in Italia? Non manca, ma abbiamo solo paura di investire sui giovani”.