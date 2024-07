La settimana dei centrocampisti in arrivo per scelta e per necessità. La stretta sui due obiettivi principali

La settimana dei centrocampisti in arrivo: per scelta e per necessità. Per la Fiorentina il mercato in questi sette giorni si preannuncia particolarmente caldo per la linea mediana. E' questo quello che scrive stamani in merito il Corriere dello Sport-Stadio.

Mandragora, Bianco e poi?

C'è da dare al tecnico Palladino un paio di rinforzi nel settore della squadra che è più scoperto numericamente. Il reparto che ha bisogno di qualità e di quantità, dato che in questo momento a disposizione ci sono solo Mandragora, Bianco e stop.

Si riparte da…

La Fiorentina ricomincerà in qualche maniera da Thorstvedt, e da Vranckx, essendo sia il primo che il belga del Wolfsburg due calciatori che fanno al caso della squadra viola per caratteristiche e duttilità tattica, però gli uomini di mercato di Commisso sono pronti a svoltare in assenza di novità concrete a stretto giro di posta.