Il GOS mette nel mirino Salernitana-Fiorentina: restirizioni per i tifosi viola, possibile riduzione dei posti disponibili nel settore ospiti

L'ONMS si è espresso in merito alla partita di campionato tra Salernitana e Fiorentina che si giocherà all'Arechi il prossimo fine settimana. Per la sfida c'è l'obbligo di vendita per il settore ospiti ai soli residenti in Toscana e con tessera del tifoso.

Il Gos, come appreso da tuttosalernitana.com, tra l'altro potrebbe anche decidere di ridurre a 500 posti la capienza del settore ospiti dell'Arechi, come accaduto venerdì sera per i tifosi granata all'Olimpico.