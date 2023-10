Jeda: "Come ci si può lamentare di questa Fiorentina? Beltran ha solo bisogno di tempo"

L'ex calciatore di Lecce e Cagliari Jeda, durante un collegamento a Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, oltre che a dare una sua valutazione dell'inizio di stagione di Lucas Beltran. Questo un estratto delle sue parole:

"Come si fa a non essere contenti di una squadra come la Fiorentina? Sarebbe un peccato criticare una squadra che sta facendo cosi bene, trovarsi in quella posizione di classifica, al pari con chi ha obiettivi diversi, nessuno se lo aspettava. Credo sia sconcertante criticare. Va anche sottolineato la società che c’è dietro. Il presidente è una persona fuori dagli schemi, ha coraggio e non teme nessuno. Ha promesso che avrebbe fatto tante cose per la Fiorentina e oltre al Viola Park sta dimostrando di aver migliorato anche la rosa. Bisogna essere contenti perchè oltretutto questa squadra ha molti margini di miglioramento”.

Ha poi parlato di Beltran: Credo che abbia le caratteristiche per fare il centravanti ma per fare anche da seconda punta a supporto di Nzola. Secondo me la Fiorentina non deve fossilizzarsi sul fatto che gli attaccanti non fanno gol, anche perche il gioco permette ad altri giocatori di segnare. Se un attaccante si limita al gol non fa bene alla squadra, se gioca per i compagni si: ma credo che italiano, che lo vede da vicino, ci stara sicuramente lavorando. Non gli addosserei troppe pressioni, ci sono giocatori straordinari e lui ha bisogno di tempo che può essergli dato a Firenze. Per gli attaccanti non è facile giocare in Italia: il campionato è rognoso, e io lo so bene, non è detto che un attaccante che segna ovunque sia capace di farlo con regolarità anche in Italia. Guardate il primo anno di Lautaro. Lautaro e Beltran? Per me il secondo è più prima punta, non li paragonerei".