Bove, i controlli sono ok: Edoardo sogna, il ritorno in campo si avvicina

Tornare ad essere un calciatore a tutti gli effetti. E' questo il sogno di Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 la cui vita è radicalmente cambiata durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024.

Il malore avuto in campo e tutto quello che ne è conseguito non l'hanno però abbattuto. Non può più giocare in Italia con il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato, perché questa è una condizione incompatibile con le norme federali del nostro paese. Però può farlo all'estero.

Controlli ok

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bove sta ultimando i controlli che potrebbero restituirgli l’idoneità agonistica. Finora non è emersa alcuna patologia cardiaca. Per tanto per lui potrebbero aprirsi le porte di Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

Ci vuole il placet della Roma

Il tutto ovviamente con il placet della Roma, perché il club giallorosso è tornato ad essere proprietario del suo cartellino, visto che la Fiorentina non lo ha riscattato la scorsa estate per ovvi motivi.