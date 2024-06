La Carrarese di Illanes e Capezzi torna in Serie B dopo 76 anni e giocherà il derby con il Pisa di Aquilani

Un epilogo dolcissimo per la Carrarese quello dei play-off di Serie C, con la vittoria per 1-0 nella finale di ritorno contro il Vicenza. Decisivo il gol iniziale di Finotto e poi la resistenza guidata anche dagli ex viola Illanes e Capezzi. Per la squadra dei marmi un approdo in B che mancava da 76 anni e che la porterà a giocare il derby toscano contro il Pisa di Aquilani nel 2024/25.