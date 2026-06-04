Nassi: “La Fiorentina deve acquistare calciatori di spessore, basta far soffrire i tifosi. Se Paratici è bravo come Marotta…”

L’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi è intervenuto a Lady Radio, esprimendo pochi ma chiari concetti in relazione all’immediato futuro viola.

’Serve acquistare calciatori degni di questo nome’

“Se Paratici è bravo come Marotta, che è un manager a tutto tondo, abbiamo una speranza per il futuro. La Fiorentina deve smetterla di far soffrire i tifosi. La strada è capire che serve acquistare calciatori di spessore, degni di questo nome, non comprare per comprare”.

’Strapagati calciatori non di qualità’

“Bisogna andare a prendere il meglio, ovunque si trovi. Senza guardare a quanto si spende, ma trovare il cavallo giusto. Si spende per la qualità, sennò i soldi sono buttati. A Firenze sono stati strapagati calciatori che non avevano qualità”.