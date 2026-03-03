Criscitiello: "La lotta salvezza è un macello ma la Fiorentina ne uscirà. A Firenze i tifosi non hanno mai mollato la squadra"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato sul podcast YouTube Aura Sport, parlando anche della bagarre salvezza che coinvolge la Fiorentina, ieri malamente sconfitta dall'Udinese.

‘La Fiorentina si salverà’

“La lotta salvezza è un macello: Lecce, Cremonese e Fiorentina si ammazzeranno, ma i viola ne usciranno. A Firenze non hanno mai mollato la squadra come presenza, nonostante tutte le contestazioni sotto la curva”.

Due già condannate

Infine “Pisa e Verona sono già retrocesse, da cancellare dal discorso del tutto, è da individuare la terza squadra”.