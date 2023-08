I cinque passaggi che mancano prima dell'agibilità del Viola Park. E se l'obiettivo sono le prossime due amichevoli...

Non sarà oggi il giorno in cui i tifosi e la Fiorentina sapranno se sarà concessa la deroga per l’agibilità del Viola Park. La riunione della Commissione regionale dei Vigili del fuoco è solo il primo di cinque passaggi che devono avvenire anche nel caso che tutto risulti a posto e la pratica proceda senza intoppi. Molto difficile che l’impianto ottenga l’agibilità per le amichevoli dell’11 e 12 agosto.

Fiorentinanews.com ha ricostruito qual è la procedura di legge che deve essere seguita:

La Commissione Regionale Vigili del Fuoco valuta la richiesta di deroga presentata tramite Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune di Bagno a Ripoli inerente il sistema di vie d’uscita ai fini della sicurezza antincendio secondo quanto previsto nel D.M. 18/03/1995 art.8. Nel caso di parere positivo, rilascerà la deroga trasmettendola al Suap del Comune che la trasmetterà alla Fiorentina.

A questo punto andrà avanti il procedimento per il rilascio della seconda deroga, sempre tramite Suap, inerente la realizzazione delle aree a servizio dell’impianto del mini stadio, secondo il D.M. 18/03/1995 art.5, rilasciata dal Prefetto su parere della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo integrata con un delegato tecnico del Coni.

La Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo dovrà quindi riunirsi e valutare se rilasciare parere positivo alla deroga e in caso affermativo la Prefettura la concederà.

Se non ci sono problemi sarà così conclusa la fase della fattibilità.

Dovrà poi essere fissata la verifica di agibilità sempre da parte della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo, previa richiesta della Fiorentina, che verificherà, tramite sopralluogo, che il

progetto realizzato sia conforme a quello approvato con la fattibilità.

Nel caso che la verifica da parte della Commissione Provinciale sia positiva, verrà trasmesso al Comune di Bagno a Ripoli il parere di agibilità e il Suap potrà rilasciare l’autorizzazione finale di pubblico spettacolo per il mini stadio.

Quindi i passaggi principali sono:

1) rilascio deroga VVFF ART.8

2) seduta Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo integrata con il Coni per rilascio parere deroga ART.5 nell’ambito del progetto complessivo del ministadio

3) rilascio deroga art.5 da parte della Prefettura

4) verifica agibilità sul campo da parte della Commissione Provinciale

5) trasmissione parere di agibilità al Comune per il rilascio dell’autorizzazione finale di pubblico spettacolo