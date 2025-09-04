Tarozzi: "Siamo arrabbiati per il gol a preso a Cagliari, ci è costato un inizio di stagione strepitoso. La Conference era il primo obiettivo, Nicolussi mi ha incuriosito molto e..."
Il vice allenatore della Fiorentina Andrea Tarozzi, anche ex calciatore viola, ha parlato a Radio Bruno spaziando tra tanti temi, di campo e non solo in questo avvio di stagione.
‘La sosta ci permette di curare alcuni dettagli’
“Avevamo bisogno della sosta dopo 4 partite in 13 giorni finito il ritiro, non è stato semplice. Ci serviva tempo, vero che abbiamo 8 nazionali e siamo un po' a regime ridotto, ma per rifiatare dopo questo piccolo tour de force e curare qualche dettaglio, abbiamo accolto questo periodo in maniera positiva. È bello avere comunque giocatori in Nazionale ed è giusto così. Siamo 16 ed abbiamo un numero sufficiente di giocatori per fare qualcosa di importante in allenamento”.
‘Incuriosito da Nicolussi, ha qualità e carattere’
“Ora arriverà un altro periodo impegnativo, ma quando giochi a certi livelli c'è poco da fare, tanti impegni e gare difficili, serve essere pronti e preparati per tutto. Il mister è bravo a curare ogni minimo particolare e in questi ne periodi approfittiamo. Nicolussi Caviglia? A me ha incuriosito molto la sua conferenza stampa, molto interessante e bella e gliel'ho detto. Le basi sono buone, è un ragazzo intelligente e con cui ci siamo sfiorati a Parma, l'anno in cui sono subentrato in gialloblù era infortunato. Calciatore che si inserirà bene, abbiamo già visto le sue qualità, la sua mentalità ed il suo carattere. A centrocampo ed in attacco possiamo sbizzarrirci. La linea guida sono i tre difensori ed i due esterni, poi il mister ha grandi possibilità di scelta e mettere sempre in campo la strategia migliore”.
‘La Conference era il primo obiettivo’
“Siamo molto arrabbiati per il gol preso a Cagliari, tutti, staff allenatore e giocatori. Abbiamo fatto un errore di posizionamento e di scelta che ci è costato il gol, e la differenza tra un avvio strepitoso ed uno buono. Non abbiamo ancora perso, abbiamo centrato la Conference e ottenuto il primo obiettivo. Le partite impegnative ci faranno capire a che livello siamo”.