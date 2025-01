La scorsa edizione della Serie A è stata di quelle da mangiarsi le mani per tante pretendenti alla Champions, visto che col nuovo regolamento e l'ottimo ranking portato avanti dalle italiane nelle coppe, la quinta piazza è valsa la fase campionato della nuova Champions League. E la Serie A ha ottime chance di riclassificarsi tra le prime due leghe della stagione e offrire nuovamente la chance quinto posto: secondo l'algoritmo elaborato dal portale Euro Club Index, il 77%.

A ruota segue l'analisi sulle chance delle singole squadre di arrivare tra le prime 5, un obiettivo che sembrava concreto per la Fiorentina fino a qualche settimana fa e che oggi appare molto più in salita. Agli uomini di Palladino infatti sono date probabilità residue, il 10,9% appena, meno anche del Bologna che ha il 13,2% mentre il duello per il quinto posto dovrebbe essere tra Milan e Lazio.