“Il Milan è già pronto, l’Inter quasi, il Napoli non ancora, la Juve no, la Roma no, la Lazio no nella maniera più assoluta, la Fiorentina e l’Atalanta neppure”. Il giornalista Alberto Polverosi fotografa così la Serie A a pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato, scrivendo sul Corriere dello Sport-Stadio.

Scendendo più sullo specifico per quel che ci riguarda, aggiunge: “La Fiorentina è attesa su quattro fronti, campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana (nella nuova versione) e Conference League, se l’anno scorso ha stabilito il record di partite (60), quest’anno potrebbe perfi no superarlo (62) e per una stagione del genere occorre un organico formato large”.