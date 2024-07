Dopo due esperienze alla Fiorentina, stavolta un eventuale ritorno in Serie A di Nastasic sarebbe altrove

Il difensore ex Fiorentina Matija Nastasic ha trascorso due brevi esperienze alla Viola, a distanza di dieci anni l'una dall'altra. Nel mezzo, le esperienze a Manchester City e Schalke 04. Adesso il serbo gioca al Mallorca da un paio di stagioni e potrebbe cambiare aria.

Ritorno in Serie A per Nastasic?

Ci sono margini per un ritorno di Nastasic in Serie A, ma stavolta non alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Udinese e Torino lavorano per portare il serbo in Italia.