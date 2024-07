La Fiorentina punta Musso...e si rifà il look a centrocampo

La Fiorentina punta a prendere un nuovo portiere e a rifarsi il look a centrocampo.

Si punta Musso

Stando quanto riportato da Tuttosport è questo il piano per l'immediato per il club viola al quale piace Juan Musso dell’Atalanta in mezzo ai pali.

I nomi per il centrocampo

Quanto al centrocampo i nomi proposti dal quotidiano sportivo torinese sono quelli noti: Tanner Tessmann, Weston McKennie e Sandi Lovric.

Il riepilogo della situazione

Per quest’ultimo l’Udinese ha detto no alla prima offerta da 8 milioni, chiedendone 13 per cedere lo sloveno. Il più vicino resta il calciatore del Venezia e per Tessmann è pronto un contratto fino al 2029; mentre McKennie al momento nicchia e prende tempo. La sensazione è che lo juventino stia aspettando un club in grado di garantirgli di giocare ancora in Champions League.