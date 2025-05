Italiano saranno fischi o applausi? Una tifoseria (ancora) divisa si prepara per il ritorno al Franchi dell'ex con la coppa in mano

Come sarà accolto Vincenzo Italiano al Franchi? fischietti distribuiti in curva in stile Vlahovic o applausi in ricordo dell'intensa esperienza triennale vissuta assieme? A chiederselo è il Corriere Fiorentino che, nel tentativo di trovare una risposta, ripercorre le date cruciali del complicato rapporto fra Italiano e l'ambiente viola.

Il tifo diviso

Sui sociale e sui forum legati alla Fiorentina il tifo viola si è dimostrato, come sempre, diviso attorno alla figura di Vincenzo Italiano. C'è chi lo rimpiange e recrimina per la fine del rapporto con la società gigliata e c'è invece chi non gli perdona le tre finali perse e ancor più l'atteggiamento tenuto durante e dopo la partita di andata fra Bologna e Fiorentina.

La vittoria della Coppia Italia

La vittoria della Coppa Italia del suo Bologna, proprio prima di tornare a Firenze da avversario per la prima volta, ha incendiato ancora di più il dibattito fra i fiorentini. Da una parte chi ha condiviso la gioia di Italiano in barba ad una società, quella viola, che se lo è fatto sfuggire, dall'altra chi si prepara a fischiarlo ancor più duramente, nonostante la dedica alla famiglia di Joe Barone.