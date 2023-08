Ma quale Campione del Mondo, il secondo portiere di Sarri sarà un ex Fiorentina. Lloris ha risposto picche a Lotito

Non sarà Hugo Lloris il secondo portiere della Lazio. Nelle scorse ore il club biancoceleste aveva fatto un nuovo tentativo per l'esperto portiere francese il quale, però, avrebbe rifiutato definitivamente il trasferimento a Roma.

È andato a vuoto, dunque, l'ennesimo e ultimo tentativo della Lazio per portare alla corte di Maurizio Sarri l'esperto portiere transalpino che ora potrebbe restare al Tottenham. Un rifiuto che giocoforza spinge la Lazio a virare su altri obiettivi, uno su tutti Luigi Sepe, in uscita dalla Salernitana.

Incassato il 'no' di Lloris, la Lazio è tornata su Sepe, ex portiere anche della Fiorentina, ai margini del progetto Salernitana dopo gli arrivi di Ochoa e Costil. Accordo in dirittura d'arrivo tra le società di Lotito e Iervolino per l'esperto portiere che arriverà in biancoceleste con la formula del prestito.