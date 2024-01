Mercato o non mercato, Cyril Ngonge ad oggi resta un calciatore del Verona e il suo tecnico Baroni l'ha mandato regolarmente in campo nel match di pranzo a San Siro, contro l'Inter. Il belga fa parte del tridente alle spalle di Djuric, nella consueta posizione da esterno destro. Solo panchina invece per Faraoni, che in questa stagione ha trovato meno spazio rispetto al passato.