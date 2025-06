Il talento del Manchester City incanta la Fiorentina. Il club viola si muove con decisione

La finale di sabato del Campionato Europeo Under 21 ha visto James McAtee nominato come 'Player of the Match'. Un fatto questo che non ha fatto altro che confermare la bontà della valutazione fatta dagli uomini mercato della Fiorentina su di lui.

Viola alla carica

Il numero 10 della nazionale inglese, si legge stamani su La Nazione, è da tempo nel mirino della Fiorentina che nei giorni scorsi è tornata alla carica, convinta delle qualità del ragazzo che ora non è più convinto di restare a giocare con i Citizen.

Contratto in scadenza

Le sue presenze in campo sono state sporadiche nell'ultima stagione, anche per la concorrenza di livello, e poi andrà in scadenza nell'estate del 2026. La Fiorentina si sta muovendo con decisione.