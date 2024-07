L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato viola: “Kean è un calciatore di cui abbiamo visto le qualità, è vero che non le ha mostrate con continuità ma parliamo di uno che ha giocato nella Juventus e nel PSG. Starà a lui, deve ritrovare l'atteggiamento e mettersi a servizio dell'allenatore e della squadra. Credo che se sentirà la fiducia dell'ambiente potrà riscattarsi”.

“In attacco non sono ammessi errori”

Poi ha aggiunto: “E' l'ennesimo attaccante che arriva a Firenze a titolo definitivo, ma gli ultimi hanno tutti deluso. Stavolta non sono ammessi errori. Io spero che l'arrivo di Kean porti anche una competizione stimolante per gli altri, su tutti Beltran”.

“Castrovilli poteva diventare una bandiera”

Sui giocatori non confermati: “Mi dispiace solo per Bonaventura: è vero che ha una certa età, ma poteva fare ancora tanto comodo. Per Duncan non mi strappo i capelli, Castrovilli invece credo che non potesse proprio rimanere perché ormai i rapporti erano compromessi dopo il tentativo di cessione in Inghilterra. Certo, qualche rimpianto sul suo conto c'è: ci si aspettava che diventasse una barriera ma per mille motivi non è stato così”.