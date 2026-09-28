Clamoroso terremoto: Dragusin spedito in tribuna da Hagi. E non è neanche il solo...

Romania-Bosnia di Nations League inizia con un autentico terremoto; la partita che si giocherà stasera alla "National Arena" , a porte chiuse a causa della sospensione del campo, è stata preceduta da un autentico "terremoto".

Fuori in sei

Nell'annunciare la rosa per questa partita, l'allenatore Gheorghe Hagi ha fatto fuori sei giocatori che pure erano titolari tre giorni fa contro la Svezia: Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi e pure il centrale della Fiorentina, Radu Drăgușin.

Esclusione che fa rumore

Esclusioni queste, specialmente quella di Drăgușin, che hanno fatto rumore in Romania, perché il difensore è ritenuto come una colonna per questa squadra. Sia il viola che i suoi compagni pagano per la prestazione sottotono fatta vedere contro la Svezia.