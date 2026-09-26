Dragusin: "Questa sconfitta ci fa male, abbiamo dominato". E Hagi elegge a mvp un ex obiettivo viola

Sconfitta bruciante quella della Romania all'esordio in Nations League, in casa della Svezia, almeno a giudicare dalla reazione a fine gara di Radu Dragusin, centrale della Fiorentina e in campo per 90 minuti. I suoi hanno perso per 2-1, nonostante la rete di Man:

"Ci sono stati degli aspetti positivi ma non possiamo essere soddisfatti, abbiamo perso, è una sconfitta che ci fa male. Volevamo vincere, iniziare bene. Per tutta la partita abbiamo dominato, abbiamo anche avuto il possesso palla. Questo è quanto, una partita persa, dobbiamo prendere gli aspetti positivi, lavorarci su e migliorare ciò che è andato meno bene.

Ci sono state occasioni da entrambe le parti, abbiamo bisogno di più fiducia in noi stessi, il percorso arriverà, siamo all'inizio della strada, possiamo fare di più, ci è mancata la fiducia".

Ma il migliore per Hagi non è il figlio, ex viola

Neo ct rumeno è il grande Gheorghe Hagi, che è stato interpellato su chi fosse stato il migliore dei suoi ieri: non il figlio Ianis, ex viola, ma piuttosto proprio Dennis Man, che la Fiorentina aveva seguito un paio di mercati di gennaio fa, ai tempi del Parma.