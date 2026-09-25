Il colloquio con l'agente e l'arrivo di Vanoli. Dragusin ha svoltato. E Hagi lo chiama per la prima della Romania

C'è un giocatore in casa Fiorentina che ha svoltato completamente in poche partite. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Frosinone, Radu Dragusin sembra tutt'altro giocatore.

La svolta

Il giorno dopo il disastro contro i frusinati, il difensore romeno ha svoltato anche grazie a un lungo colloquio di due ore con il suo agente Florin Manea. La chiacchierata gli ha reso fiducia, quella mostrata nelle ultime uscite.

Fiorentina e Nazionale

E a dargli un ulteriore boost c'è stato l'arrivo di Vanoli, che lo ha riposizionato al centro della difesa, affidandogli compiti di marcatura più congeniali ed evitando di lasciarlo scoperto a difendere a campo aperto. E i risultati sono arrivati. Prima una grande partita a Venezia, poi i soli 12 palloni lasciati toccare a Hojlund in Fiorentina-Napoli. Adesso Dragusin la continuità la può trovare in nazionale a partire dalla sfida di questa sera a Solna contro la Svezia. Il CT Hagi lo ha inserito tra i 23 convocati. Lo scrive La Repubblica.