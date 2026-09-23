La Fiorentina con Dragusin ha fatto un affare: ecco il perché

Dal punto di vista della personalità, Radu Dragusin ha già dimostrato di meritare i galloni di leader del reparto difensivo.

Un affare

Senza altri intoppi, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sa già che con il 24enne ex di Genoa e Salernitana ha fatto un affare, visto che il Tottenham meno di due anni fa lo ha preso proprio dai rossoblù per 25 milioni di euro più cinque di bonus.

Paratici invece lo ha riportato in Italia in prestito per 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto per altri 17,5 milioni al raggiungimento della 22esima presenza, oltre al 10% su una futura rivendita.

Il più impiegato

Tra i giocatori di movimento risulta essere attualmente il più impiegato, con 582 minuti giocati. Più che una scommessa, si tratta di un investimento attorno al quale costruire un progetto pluriennale. Sì perché tra le altre cose, il suo procuratore ha specificato che Radu è venuto a Firenze per stare più di una stagione.