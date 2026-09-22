Amoruso: "Dragusin ha personalità per diventare un leader. Non stupiamoci se Oulaï ora rimane fuori"

L'ex viola Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno, per analizzare la partita della Fiorentina contro il Napoli e commentare le prestazioni di vari singoli della rosa di Vanoli, ma non solo.

‘Fiorentina disorganizzata nel primo, poi nella ripresa…’

“La partita è stata molto diversa tra primo e secondo tempo, nel primo tempo Fiorentina troppo bassa e remissiva, scoordinata nel pressing, permettendo al Napoli un’uscita troppo facile. Nonostante le due traverse colpite, la Fiorentina è stata disorganizzata. Nella ripresa invece la squadra ha cercato di imporre il proprio gioco e complicare la vita al Napoli, riuscendoci. L’inserimento di Valdepeñas al posto di Viery è stata giusta, e le prestazioni di vari giocatori sono cresciute. Lo spagnolo ha grande corsa e ottimo piede”.

“Ndour ha fatto male nel primo tempo, anche Atta, che ha corso tanto ma a vuoto, senza trovare la giusta posizione in campo e non è neanche pronto fisicamente. Gonçalves è un giocatore sopraffino ma indietro. Brescianini può diventare un giocatore importante in certi momenti della stagione, a centrocampo ci sono tante opzioni. Non meravigliamoci se Oulaï rimane fuori in questo momento: Vanoli ha preso la squadra da tre partite ed ha bisogno di prestazioni, di trovare qualcosa di solido".

‘Ranieri non è il centrale più forte al mondo, ma…’

“Dragusin non è certo una sorpresa, arriva da 7 mesi in cui ha giocato 5 partite, un anno di infortunio. Peserà 90 chili e più ed è alto più di 1.90 m. Chi gioca accanto a Ranieri trova una certa tranquillità, non sarà il centrale più forte al mondo ma ti dà equilibrio… non è un caso che chi gioca a fianco a lui fa bene. Dragusin ha la personalità per diventare un leader. La Fiorentina ha tanti giovani e serve un allenatore che ci sappia lavorare, Grosso non ha fatto chissà cosa con i giovani”.