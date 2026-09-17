Amoruso: "Gli esoneri di Tedesco e Grosso non sono paragonabili. Il Napoli non sta bene, mi aspetto una Fiorentina aggressiva"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla sfida di domenica contro il Napoli.

"Quello di Grosso non è stato un esonero repentino, quello di Tedesco forse si. Qui a Firenze non avevamo visto niente, e una cosa del genere gli era successa già a Lione, con una squadra dalle grandi ambizioni. Quando arrivano decisioni del genere credo che molto dipenda da quello che una società crede di aver fatto sul mercato. Il Bologna non mi credo che si sia rinforzato molto, anzi forse il contrario. Per la Fiorentina è un altro discorso. Sono arrivati giovani ma di talento assoluto. Dopo tre partite bruttissime, al di là dei risultati, non si è visto nulla e nessun tipo di idea. Quindi gli alibi per Grosso erano sicuramente minori di quelli di Tedesco".

“Il Napoli non sta bene, domenica ci sono i margini per fare il colpaccio”

Ha parlato della sfida contro il Napoli: “Domenica mi aspetto un Napoli furbo, non mi aspetto una squadra che verra a giocare a viso aperto a Firenze: Allegri sa che in questo momento i suoi non sono al 100%. Dovrà fare un grande lavoro a livello mentale perchè lo scorso anno lo spogliatoio ha avuto tanti scossoni. Mi aspetto quindi un Napoli guardingo, pronto a far male alla Fiorentina dove i viola sanno di essere piu deboli: sul lato sinistro del campo. Mi aspetto però una continuità, soprattutto da parte degli esterni, a livello di fantasia e di giocate: mi aspetto che i Viola facciano di tutto per dare fastidio agli Azzurri. In questo momento abbiamo una scelta importante sugli esterni, e per questo direi che il colpaccio potrebbe essere possibile. Anche se non dovremo sbagliare niente in difesa”.

“Ecco una mossa che fare in difesa: cosi non rischieremmo troppo”

Ha poi voluto fare un focus sulla difesa: "Serve un bilanciamento nella squadra. Non puoi permetterti un terzino sinistro offensivo con tutti i centrocampisti offensivi che hai. Tenere Viery bloccato a sinistra per me è l'opzione migliore. Mi aspetto una Fiorentina molto aggressiva, per cercare di non far fare fraseggio al Napoli e indurli alla palla lunga. E non dimentichiamoci che c'è De Bruyne: più tempo e spazio gli dai, peggio è".

“Abbiamo un centrocampo di livello. Oulai è un predestinato”

Ha poi concluso: "Sarà un grosso grattacapo per Vanoli. Ci sono quattro giocatori di assoluta qualità. Oulai è un predestinato ed è uno dei talenti più forti usciti dall'Africa, ma per ora non lo vedo come regista. Lo vedo meglio insieme a Fagioli, così da sollevarlo dagli incarichi tattici. Ndour si è guadagnato come Fagioli la titolarità. Atta, considerando anche gli infortuni, è indietro e Vanoli adesso non ha tempo di aspettare nessuno. Se mi dici con che centrocampo partire, però, ripartirei dai tre di Venezia".