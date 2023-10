Sottil: "Se vola uno schiaffo lo prendiamo sempre noi, con la Fiorentina non abbiamo subito eppure abbiamo perso"

Il pareggio conquistato in extremis con il Genoa non ha soddisfatto comunque il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil che ha citato anche la gara con la Fiorentina, di una settimana prima:

"Non subiamo tanto, a Napoli meritiamo di perdere, ma anche con la Fiorentina non subiamo molto, eppure perdiamo 2-0. Adesso è un momento in cui quando vola uno schiaffo lo prendiamo noi, faccio i complimenti alla squadra perché l'abbiamo ripresa dopo una pressione costante".