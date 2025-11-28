Tre anni fa la Fiorentina pensò a lui come nuovo regista: oggi Pjanic dice addio al calcio giocato

Ci fu un tempo, nell'estate del 2022, in cui la Fiorentina aveva messo gli occhi su Miralem Pjanic come suo nuovo regista. Un ritornello che si ripresentava ogni anno quello del regista che, e fa ridere ma anche riflettere, in casa viola manca tutt'ora. Alla fine, chiaramente, Pjanic non arrivò, pur essendo ormai nella fase finale della sua carriera.

Una nuova carriera

Oggi, tre anni dopo, arriva infatti per lui l'addio al calcio giocato. Come riporta TMW, il bosniaco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di avventurarsi nel mondo degli agenti. In questo momento Pjanic si trova a Dubai insieme alla sua famiglia, dove sta studiando per prendere l'abilitazione.