Per Piccoli una titolarità prima del previsto? Possibile spalla di Kean a Torino ma il testa a testa con Gudmundsson è serrato

Appena arrivato e pronto a unirsi per la prima volta ai compagni per un impegno ufficiale, Roberto Piccoli non ha certo bisogno di ambientarsi: sta bene e dovrebbe debuttare domani all'Olimpico Grande Torino, forse perfino da titolare. Le opzioni per Pioli ora ci sono e sono tante, perché nell'ottica di evitare un tridente super pesante, per far da spalla a Kean ci sono sia l'ex cagliaritano che Gudmundsson. Un testa a testa serrato, che vede l'islandese comunque favorito ma l'idea doppio centravanti potrebbe stuzzicare l'allenatore viola.