Jakirović conferma: "La trattativa tra Dinamo Zagabria e Fiorentina è in stand-by. Non compreremo tanto per comprare"

Novità da Zagabria sul fronte Brekalo

L'allenatore della Dinamo Zagabria Sergej Jakirović ha parlato in conferenza stampa della trattativa tra il club croato e la Fiorentina per Josip Brekalo. Queste le sue parole.

‘Non compreremo tanto per comprare, è tutto in stand-by’

"Le notizie su Brekalo mi fanno sorridere, dall'Italia ogni giorno c'è una novità, ma ad oggi non ce ne sono di concrete. Cerchiamo un esterno, ma non compreremo tanto per comprare. Abbiamo una squadra pronta e motivata. Non ci sono notizie su Brekalo, tutto è “in stand-by”.