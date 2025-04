Palladino: "Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Per qualcuno avremmo potuto snobbare la Conference, invece è importante"

Prima della gara contro il Celje, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a Sky Sport: “Al di là dei singoli, stasera serve la mentalità di squadra feroce, quella giusta. Affrontiamo una squadra che ha dei valori, l'ho già detto dalla gara d'andata. Sanno giocare a calcio e hanno delle qualità. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, partendo subito forte e dando un segnale agli avversari, ai tifosi e a noi stessi”.

E aggiunge: “Dobbiamo fare una prestazione solida, da squadra vera. Vogliamo dare continuità di risultati, alla Conference ci teniamo tanto come competizione. A inizio anno, per qualcuno, potevamo snobbarla e invece non è così. I ragazzi sono molto carichi e vogliamo continuare a crescere come stiamo facendo, vincere aiuta a vincere. Il passaggio del turno è veramente molto importante”.

Sul piano gara: “Ci aspettiamo che può cambiare, ma siamo preparati. Non è tanto il sistema di gioco, ma i principi a cui dobbiamo prepararci. Dobbiamo aggredire e togliere possesso palla, lo stiamo facendo bene. Ci aspettiamo una partita generalmente a viso aperto, siamo arrivati bene”.