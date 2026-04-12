De Rossi: "Tre punti pesantissimi, ma non siamo ancora salvi: non vogliamo stare a gufare Cremonese e Lecce. E dobbiamo ancora sfidare la Fiorentina"

Tanti spunti dalla conferenza stampa di De Rossi, arrivata dopo il 2-1 del suo Genoa contro il Sassuolo, pesante in ottica salvezza: una lotta nella quale, com'è risaputo, si trova anche la Fiorentina.

Sulla partita odierna

“Era importante vincere oggi, avevamo questo retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l'Udinese. Adesso andremo a Pisa a giocarci la partita con tre squalificati ma dobbiamo maturare su questo, perché abbiamo scombussolato la partita. La vittoria dà sollievo: quando ho visto l'1-1 e la partita che si addormentava, pensavo che avremmo avuto 34 punti e ci avremmo riprovato a Pisa: due punti in più pesano”.

Sulla lotta salvezza

"Dobbiamo affrontare Como, Milan, Atalanta, Fiorentina: partite non simpatiche. Per questo è una vittoria gigantesca, perché ancora non siamo salvi, non c'è la matematica. Però, anche per piacere personale, siamo noi a fare questi punti pesanti e non dobbiamo stare a gufare la Cremonese o il Lecce. Dobbiamo fare i punti che dobbiamo, perché ci tireremo fuori da soli da questa situazione”.