La Gazzetta dello Sport: Il centrale del Fenerbahce nel mirino della Fiorentina

Pagina 30

Il titolone scelto dalla rosea è: “Anche il Franchi un flop”. E ancora: “Viola, guai non solo in campo. Lo stadio pronto nel 2029”. E inoltre: “La Curva Fiesole non verrà aperta per la festa del centenario ad agosto La Fiorentina giocherà nell'impianto ristrutturato tra quattro stagioni”.

L'idea in difesa

In taglio basso sulla squadra: “Con la Dinamo serve la scossa, idea Becao”. Sommario: “Domani contro gli ucraini senza Gosens: per Vanoli ancora difesa a tre. Il centrale del Fenerbahçe nel mirino”.