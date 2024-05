Il commento della bandiera del Club Brugge

Tornano le notti europee per le italiane rimaste in corsa, fra Europa League e Conference. Stasera la Fiorentina se la vedrà con il Club Brugge in Conference League nell'andata della semifinale del torneo e a Sportitalia ha parlato l’ex vice-ct del Belgio ai tempi di Wilmots, Vital Borkelmans.

Ex calciatore di ruolo terzino sinistro, Borkelmans è divenuto una bandiera del Club Brugge nonché uno dei giocatori più rappresentativi di sempre, giocando in nerazzurro dal 1989 al 2000, con 457 presenze e 29 reti.

‘Ecco i tre calciatori a cui Italiano dovrà fare particolare attenzione’

“Il Club Brugge ha un blocco molto forte, un grande equilibrio, unito al suo attacco che è molto forte a sua volta. Italiano dovrà stare attento soprattutto a Nusa, Vanaken, Skoras e Igor Thiago. Che partita farà Hayen? Il Bruges farà la sua partita come nelle sue ultime uscite, nelle quali ha subito pochi gol, questo sarà un primo obiettivo, ma poi giocherà liberamente”.