Nella sua rubrica Rock & Gol per La Nazione, Benedetto Ferrara traccia i temi di un Fiorentina-Juventus non più così nella sfida Davide vs Golia:

"Firenze gelosa della sua bellezza, dei suoi campioni, nemica delle ingiustizie e sempre in cerca di qualcosa che prima o poi arriverà. Loro forti delle loro debolezze, del palmares, dei “nemici” sparsi ovunque così come ovunque sono i loro amici più cari. La Juve non più il gigante Golia e noi non siamo più Davide. Allegri ha una squadra sulla carta più forte. Su questo pochi dubbi. Ma il gioco è quello che è e gli attaccanti migliori glieli abbiamo venduti noi. E’ cambiato il calcio, è cambiato tutto, eppure questa sfida resta sempre il momento topico di una stagione. E così veniamo accusati di provincialismo perché una partita sembra valere una stagione. Ma non è esattamente così. E’ tutto molto più semplice: questa è l’essenza del pallone. Avere un avversario speciale. Sportivo, si intende. C’è chi ha un derby fatto in casa e chi se lo cerca nella storia. E la storia ha deciso questo".