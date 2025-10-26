Franchi in condizioni desolanti ma la Fiorentina anche di più: Firenze non fa più paura e lo stadio viola va... espugnato

Sembra paradossale guardando indietro alla storia della Fiorentina ma quello che era sempre stato roccaforte, anche in periodi di magra tecnica, oggi sembra diventato l'avversario numero uno: è lo stadio Franchi e non solo per lo stato dei lavori che in pratica lo dimezza. La squadra viola ha messo insieme tre sconfitte di fila nelle prime tre uscite, una cosa mai successa prima in questo impianto: l'unico precedente risale agli anni '20, quando si giocava ancora in via Bellini.

Il Franchi insomma è in condizioni desolanti ma la Fiorentina ancora di più, scrive il Corriere dello Sport: senza più il suo fortino ma anche con un approccio alle gare che non riesce a trascinare e a contrastare l'atmosfera tetra che circonda l'ambiente. E' un po' come se oggi la squadra di Pioli giocasse fuori casa con il Bologna e avesse disperato bisogno di ‘espugnare’ il Franchi.