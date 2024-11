Le ultime in vista di Torino: Cataldi e Kean si sono allenati con il gruppo, mentre Pongracic... Gudmundsson, ancora è (molto) presto

La Fiorentina è tornata in campo questa mattina ad allenarsi dopo la vittoria contro il Genoa a Marassi per preparare la sfida di domenica contro il Torino di Vanoli.

Da capire le condizioni di due titolari

Come riportato da Radio Bruno Toascana, è stato una seduta di scarico per chi è sceso in campo al Ferraris e sia Kean che Cataldi si sono allenati regolarmente. L’obiettivo della Fiorentina è averli a disposizione per il Torino. La mancata convocazione contro il Genoa è stata per precauzione e domani, già giorno di rifinitura, sarà decisiva per capire se entrambi saranno di nuovo nell’elenco dei convocati di Palladino.

Come sta Pongracic?

Marin Pongracic invece continua ad allenarsi a parte ma il suo rientro può avvenire da un momento all’altro in questo mese. Diversa, invece, la situazione legata a Gudmundsson con un infortunio da tenere sotto controllo per evitare ricadute.