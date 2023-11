Ospite a Rtv38, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha commentato così le difficoltà della Fiorentina:

“Ho detto più volte che mancava un difensore, in grado di aggiustare la difesa e fare la differenza. Mi danno fastidio tutti i punti persi per strada dalla Fiorentina. Il problema non è l'attacco che non segna ma la difesa. Nzola e Beltran sono state spese importanti, anche troppo forse ma le punte di Italiano devono saper giocare spalle alla porta. Il tecnico non può continuare a sbattere la testa su uno stesso modulo, una stessa tattica quando è evidente che non dia risultati”.