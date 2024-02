Da Lazzari a Sarri fino a Luis Alberto cercato da Barone... in prestito: una miriade di duelli di mercato persi con Lotito

Fiorentina e Lazio si sono ritrovate spesso ad incrociare le proprie attenzioni sugli stessi obiettivi di mercato, in particolare dall'arrivo di Commisso in avanti: lo ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, che cita Lazzari (estate 2019) ma anche i tentativi per Sarri (2020) o quelli per Provedel (2021) e Zaccagni (2023). E su tutti quello per Luis Alberto che un anno e mezzo fa sembrava in rottura definitiva con Lotito ma che Barone cercò in prestito, ricevendo uno scontato ‘No’. Considerati poi i risultati della Lazio nei 4 anni scorsi (quarta, sesta, quinta, seconda) non erano obiettivi sbagliati evidentemente ma su nessuno di questi la Fiorentina ha poi affondato il colpo.