Il ruggito di Caprini: l’attaccante si sblocca e Galloppa finalmente può sorridere

Nelle ultime 5 partite della Fiorentina Primavera l’attaccante classe 2006 Maat Daniel Caprini ha messo a segno 5 reti e fornito 2 assist, segnale evidente di una crescita costante e progressiva nell’ultimo periodo. Il giovane calciatore gigliato ha messo in mostra le proprie doti sul piano fisico e tecnico, rivelandosi decisivo nelle tre vittorie in cinque partite della Primavera. Nella rimonta contro il Milan in Coppa Italia, Caprini ha segnato di testa e di piede, a conferma della varietà del suo repertorio.

Un percorso che prosegue a suon di reti

Galloppa nelle ultime due gare lo ha lasciato libero di partire da sinistra per accentrarsi, permettendogli di svariare su tutto il fronte offensivo e questo ha valorizzato il calciatore viola che ha offerto prestazioni notevoli. Caprini è arrivato alla Fiorentina dalla Virtus Entella e prima di debuttare in Primavera ha realizzato gol a raffica con l’Under 17 viola. In Under 18 di fatto il giocatore gigliato non ci ha pressochè mai giocato se non in rare apparizioni, ed ora è tra i 2006 più interessanti del campionato.

Caprini esulta con Sene

Ben tre passaporti, idee chiarissime in testa

Nato a Milano da padre veneto e mamma della Repubblica di Guinea, è in possesso di ben tre passaporti: oltre a quello italiano e guineano ha anche il passaporto francese. Dopo aver sperimentato il basket ha scelto il calcio e si sta togliendo le prime soddisfazioni con la Fiorentina. “Non ci fa paura nessuno, il nuovo anno ci ha dato una nuova carica, vogliamo reagire e vincere le prossime partite”. Caprini ha parlato così dopo la bella rimonta col Milan ed è pronto a continuare spingendo a testa bassa l’anno appena iniziato.