Doppia bocciatura per Nicolussi Caviglia: prima Vanoli e poi Paratici. Sei mesi di grande cultura ma poco calcio a Firenze

Tra i primissimi a partire in questo mercato di gennaio ci sarà Hans Nicolussi Caviglia, presunto regista che non è mai riuscito a imporsi a Firenze in questi mesi. Per lui è arrivata una doppia bocciatura, prima da Vanoli che nelle ultime sei gare gli ha concesso appena cinque minuti, e poi da Paratici che lo conosceva già dai tempi della Juve.

Semplice per la Fiorentina interrompere il prestito col Venezia, che poi lo girerà altrove ma di certo, scrive il Corriere Fiorentino, del classe 2000 in questi mesi si è ammirato più la cultura che il calcio mostrato sul campo.