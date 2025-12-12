Il Lecce targato Di Francesco castiga il Pisa e allunga sempre di più sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera della 15° giornata di Serie A tra Lecce e Pisa, con i padroni di casa che hanno vinto per 1-0.

La cronaca della gara

Nel primo tempo il Lecce, che perde un giocatore fondamentale come Berisha per infortunio nei primi dieci minuti, crea tanto senza però concretizzare, mentre il Pisa si limita a difendere. Il copione della gara si ripete anche nella ripresa, con Kaba, l'ex esterno della Fiorentina Sottil e Coulibaly che hanno delle buone occasioni per segnare. Al 72' sblocca la gara Stulic, che in area spedisce in porta con una zampata il gran pallone messo nel mezzo da Banda; il primo gol in Serie A dell'attaccante serbo vale così la vittoria dei salentini.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Di Francesco fa un bel salto in classifica andando a quota 16, raggiungendo l'Atalanta e staccando la Fiorentina di dieci punti a 6, mentre il Pisa resta a fermo a a 10 al terzultimo posto in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 31, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Torino 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.