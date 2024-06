Si allontana la possibilità della permanenza di Belotti. Molto vicino il passaggio a una neopromossa

Negli ultimi giorni, per la Fiorentina del futuro e per completare l'attacco, si è parlato anche della possibilità di una permanenza di Andrea Belotti in viola. Ipotesi lontana e che, con ogni probabilità, non sarà concretizzata. Il futuro del classe '93 ha una risposta.

Belotti-Como: ci siamo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Belotti è molto vicino al Como. Arrivato l'accordo di massima tra il club lariano e la Roma, sulla base di 5 milioni di euro più bonus. Adesso manca soltanto il definitivo ok dell'attaccante. Il pressing del Como, molto forte, sta convincendo tutte le parti.