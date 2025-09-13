A viso aperto e con le due punte, dovrebbe essere questo il volto con cui scenderà in campo la Fiorentina di Pioli stasera, al suo debutto casalingo contro il Napoli. E conseguenza di ciò non potrà che essere l'affiancamento di Kean, già ben riuscito in Nazionale e testato a Torino prima della sosta, con Roberto Piccoli (il favorito).

L'ex cagliaritano ha esordito con una prova senza troppe luci, nel contesto di un pomeriggio fastidioso per tutta la Fiorentina e contro la squadra di Conte avrà una sorta di prova d'appello. Ma niente paura, qualora dovesse andar male: non sarà certo l'ultima. Pur in assenza di Gudmundsson quindi, Pioli dovrebbe perorare la causa del doppio centravanti, una soluzione in cui ha creduto molto fin dalle prime battute estive, a prescindere dalla pericolosità dell'avversario.