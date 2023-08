Dopo il "No" alla Fiorentina il Bologna fa ancora muro per Arnautovic e rifiuta l'offerta di una big italiana

In passato è stato un obiettivo della Fiorentina ed è sicuramente un attaccante apprezzato da molte squadre in Serie A, ma per il Bologna è incedibile. Arnautovic, dopo essere stato inutilmente più volte cercato dai viola, resterà in rossoblù anche dopo le lusinghe di una big Italiana.

A cercarlo questa volta era stata l'Inter, che però si è vista rifiutare un'offerta da tre milioni di euro. Non sono escluse ulteriori offerte, ma la linea della società emiliana pare essere chiara.