Felice per il ritorno alla vittoria in amichevole e uno dei più in forma, Dodô ha parlato così al termine della gara della Fiorentina con il Montpellier:

“È andata bene, abbiamo lavorato in questa settimana dopo l’Inghilterra per sistemare il nostro sistema tattico, tra una decina di giorni inizia il campionato e questo test ci dà risposte sul nostro livello fisico. Intesa con Kean? Mi sto trovando molto bene, ci parliamo tanto dentro al campo quindi speriamo di fare tanti assist per lui. È difficile per noi cambiare sistema tattico dopo tre anni per cui queste amichevoli ci servono per sistemare tutto e arrivare al top a inizio campionato”.

'Il mister mi ha chiesto 5 gol, spero di dare una mano'

“Gol in più? Mi ha chiesto il mister di fare 5 gol in questa stagione, prima di arrivare qua in Europa ero attaccante in Brasile, spero di poter dare una mano alla squadra. Conference alle porte? Sappiamo che questa fase di Conference è sempre difficile, aspettiamo domani per vedere chi troviamo. Commisso? Lo aspettiamo, ci dà sempre tanta fiducia”.

‘Gonzalez? Abbiamo bisogno di lui’

"Cosa vorrà fare Gonzalez? Non parliamo di futuro o di mercato, lo aspettiamo domani, è il nostro numero dieci. Abbiamo bisogno di lui qua e sono felice che torni domani a Firenze".