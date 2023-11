L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola: “L'unica cosa che non mi è andata giù della gara di San Siro è il cambio Nzola per Beltran, bisognava rischiarli entrambi. Soprattutto per capire se questi due ragazzi, giocando insieme, possono avere dei vantaggi reciproci. Nessuno dei due tiene il campo da solo, ma Italiano non analizza questa situazione”.

Su Italiano: “Chiaramente è bravo, ha fatto bene nelle sue stagioni. Non riesco comunque a capire perché non prenda in considerazione l'ipotesi dei due attaccanti. Qualcosa andrebbe rivisto… Lui, che ha giocato a calcio, sa che un episodio cambia un'intera partita, perché non cavalcarli?”.

E aggiunge: “Gli allenatori integralisti, che morirebbero per il loro stile di gioco, non mi sono mai piaciuti. Per questo dico che, se perdi 1-0 con la tua strategia e fai i tuoi soliti cambi, una mela per una mela e una pera per una pera, non cambia nulla”.