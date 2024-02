Con una nota congiunta, i consiglieri di Fratelli d'Italia al Comune di Firenze Jacopo Cellai e Alessandro Draghi hanno commentato la bocciatura delle proposta rivolta alla giunta di valutare ogni strada affinché la Fiorentina possa rimanere a giocare al Franchi durante tutti i lavori di restyling:

“Con un ordine del giorno chiedevamo di valutare ogni strada possibile per giocare al Franchi durante tutta la fase dei lavori per il restyling. Il PD lo ha bocciato. E' la seconda volta che avviene, la prima volta se la sono rimangiata, questa vedremo. Sì, perché quando bocciarono l'altro nostro atto dicevano che era impossibile restare, salvo poi cambiare idea e quindi decidere che si resta fino al 2026. Magia. E allora, non si poteva valutare di restarci anche dopo, durante tutta la durata dei lavori risparmiando disagi ai tifosi e quattrini al Comune?”.

"Perché non dimentichiamo che dopo la stagione 2024/2025 non si sa dove la Fiorentina giocherà, visto che il Padovani è solo un’ipotesi su cui vanno messi altri soldi. Registriamo la spaccatura della maggioranza, visto che Firenze Democratica e Italia Viva hanno votato a favore. Sullo stadio, nella Firenze governata dal centrosinistra continua a regnare la confusione".