Torna in carcere Macellari, ex Primavera della Fiorentina: trovato colpevole di spaccio, si allunga il periodo di reclusione

Nuovi problemi per un ex difensore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina: Fabio Macellari, passato da terzino fra Serie A e Serie B, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per reato di spaccio.

Torna in carcere

Lo riporta L'Unione Sarda: Macellari, che pur non ha mai negato il consumo di cocaina, ha sempre respinto le accuse di spaccio. Tuttavia, il Tribunale di Piacenza lo ha riconosciuto colpevole ‘dopo un singolo episodio di cessione di droga a parte terza’.

Torna quindi in carcere l'ex Primavera viola, dove sta già scontando una pena di 5 anni comminatagli per maltrattamenti alla ex compagna ed estorsione alla madre della stessa, alla quale si aggiunge ora la nuova condanna.