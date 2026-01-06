De Marco: "Ottima la chiamata del VAR su Piccoli-Baschirotto. L'attaccante della Fiorentina lo trascina a terra..."

Ha fatto discutere in Fiorentina-Cremonese l’episodio che ha visto Piccoli e Baschirotto nell’area di rigore grigiorossa.

L’arbitro La Penna aveva inizialmente fischiato fallo al difensore e dunque calcio di rigore, ma richiamato al monitor dal VAR Marini ha poi cambiato decisione. Su questo tema è arrivata la spiegazione di Andrea De Marco, ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali fra Can A e B, intervenuto alla trasmissione ‘Open Var‘:

L'ex arbitro “difende” il VAR

“Per la commissione, questa è stata un’ottima chiamata da parte del VAR e dell’AVAR Gariglio, non si può mai dare un calcio di rigore per una situazione di questo tipo, guardando anche al passato".

“Piccoli lo trascina a terra…”

“Dalla sala VAR fanno vedere all’arbitro La Penna che c’è una trattenuta per il collo su Baschirotto, che poi cade ma non commette fallo. Anzi, tocca Piccoli come conseguenza della caduta. I due calciatori sono lì per prendere posizione. Piccoli trascina il giocatore della Cremonese a terra”.

Insomma, tutto giusto si direbbe…

"Da parte del VAR è stata presa la decisione giusta. On field review giusto? Se si prende la decisione corretta è sempre meglio un on-field-review in più che uno in meno“, ha sottolineato e concluso l'ex fischietto De Marco. Un'analisi la sua sfacciatamente di parte e in netta contrapposizione rispetto a quello che è realmente accaduto. Un grave errore, l'intervento del Var, sottolineato da più e più parti.